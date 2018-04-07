جدول مباريات ممثلي ليبيا الاتحاد والنصر في بطولة الأندية الأفريقية أبطال الكؤوس لكرة اليد.





طرابلس 7 أبريل 2018 (وال)- تنطلق يوم الخميس القادم 12 من شهر أبريل

الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة بطولة الأندية الأفريقية أبطال الكؤوس

والتي سيمثل ليبيا فيها فريقا الاتحاد والنصر.

وستكون مباريات فريقي الاتحاد والنصر على النحو التالي.

جدول مباريات الاتحاد.

المباراة الأولى (13 أبريل) الاتحاد يلتقي ساليناز الغابوني .. الساعة

09:00 صباحًا، المباراة الثانية (15 أبريل) الاتحاد مع مينواه الكاميروني

.. الساعة 14:00 ظهرًا، المباراة الثالثة (17 أبريل) الاتحاد مع الأهلي

المصري .. الساعة 19:00 مساءً.

جدول مباريات فريق النصر.

المباراة الأولى (13 أبريل) النصر مع فاب الكاميروني .. الساعة 10:30

صباحًا، المباراة الثانية (15 أبريل) النصر مع النجم الساحلي التونسي ..

الساعة 17:00 مساءً، المباراة الثالثة (17 أبريل) النصر مع إنتر كلوب

الكونغولي .. الساعة 15:00 مساءً.

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