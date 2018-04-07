البطل الليبي أبوعجيلة أبوراس يحرز القلادة الذهبية وكارت الاحتراف الدولي في بطولة مالطا الدولية لبناء الأجسام.السبت ، 07-04-2018 - 21:51:00



طرابلس 7 أبريل 2018 (وال)- أحرز البطل الليبي في رياضة بناء الأجسام
"أبوعجيلة أبوراس" القلادة الذهبية وكارت الاحتراف الدولي في التصفيات
التي أقيمت ظهر اليوم في بطولة مالطا الدولية لبناء الأجسام، المدرجة ضمن
بطولات الاتحاد الدولي.

ورغم أن البطل الليبي نافس في غير مجموعته وتم دمجه في مجموعة أخرى،
لكنه استطاع الظفر بالذهبية وبطاقة الاحتراف.
وسيشارك في البطولة أيضا اليوم الرياضي "محمد الفرجاني" في بطولة
"دايمونت" المؤهلة للحصول على ثلاثة كروت احتراف.
...(وال)...

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