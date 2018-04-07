خليج سرت يفوز على الأندلس والتحدي على نجوم اجدابيا في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 7 أبريل 2018 (وال)- حقق فريق خليج سرت فوزا ثمينا على فريق

الأندلس بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بملعب سرت مساء

أمس الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع خليج سرت رصيده إلى 13 نقطة، أما فريق الأندلس بعد

هذه النتيجة فقد هبط إلى دوري الدرجة الأولى برصيد ثلاث نقاط.

وفي نفس المجموعة وعلى ملعب شهداء بنينا فاز فريق التحدي على فريق نجوم

اجدابيا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يرفع التحدي رصيده من النقاط إلى 22 ، بينما يبقى فريق

نجوم اجدابيا برصيده السابق 9 نقاط.

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