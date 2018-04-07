سيالة يعقد سلسلة من الاجتماعات مع وزراء الخارجية ورؤساء وفود دول حركة عدم الانحياز في اذربيجان .السبت ، 07-04-2018 - 18:26:00

سيالة يعقد سلسلة من الاجتماعات مع وزراء الخارجية ورؤساء وفود دول حركة عدم الانحياز في اذربيجان .باكو 7 ابريل 2018 (وال)- عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة سلسلة من الاجتماعات مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود لدول حركة عدم الانحياز خلال مشاركته في الاجتماع 18 لدول الحركة الذي عقد باذربيجان .
فقد اجتمع السيد الوزير مع وزراء الخارجية في افغانستان،اكوادور ،اندونيسيا ،اذربيجان ،ايران ،تركيا ،اوغندا ،كوبا وبنغلاديش .
واجتمع سيالة كذلك مع رؤساء الوفود من كل من تونس ،البحرين ،باكستان .
وبحث سيالة مع المسؤولين في هذه الدول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ومستجدات الاوضاع السياسية في ليبيا بالاضافة الى طرح موضوع دعم المرشح الليبي لرئاسة المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية .
(وال)

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