سيالة يعقد سلسلة من الاجتماعات مع وزراء الخارجية ورؤساء وفود دول حركة عدم الانحياز في اذربيجان .

باكو 7 ابريل 2018 (وال)- عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة سلسلة من الاجتماعات مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود لدول حركة عدم الانحياز خلال مشاركته في الاجتماع 18 لدول الحركة الذي عقد باذربيجان .

فقد اجتمع السيد الوزير مع وزراء الخارجية في افغانستان،اكوادور ،اندونيسيا ،اذربيجان ،ايران ،تركيا ،اوغندا ،كوبا وبنغلاديش .

واجتمع سيالة كذلك مع رؤساء الوفود من كل من تونس ،البحرين ،باكستان .

وبحث سيالة مع المسؤولين في هذه الدول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ومستجدات الاوضاع السياسية في ليبيا بالاضافة الى طرح موضوع دعم المرشح الليبي لرئاسة المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية .

(وال)