دول حركة عدم الانحياز تؤكد التزامها بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة اراضيها .

باكو 7 ابريل 2018 (وال)- أكدت دول حركة عدم الانحياز التزامها بسيادة ليبيا وسلامة اراضيها ، ودعوة جميع الدول الى الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا .

ورحبت حركة دول عدم الانحياز في البيان الختامي الذي اصدرته في ختام اجتماعها في العاصمة الاذريجانية باكو بالاتفاق السياسي الموقع عليه في الصخيرات في العام 2015 ،مناشدين بعة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي مساعدة الاطراف الليبية لتنفيذ الاتفاق السياسي بشكل كامل .

وجددت حركة عدم الانحياز الدعم الكامل للسلطات الشرعية المنبثقة عن هذا الاتفاق ودعوتها للعمل بشكل توافقي لانهاء الانقسام لصمان استقرار ليبيا وتوفير الخدمات الضرورية للشعب الليبي .

ودعا البيان الى الامتناع عن استخدام وسائل الاعلام للتحريض على العنف ومحاولة تقويض العملية السياسية .

واشاد البيان بالجهود التي قامت بها ليبيا لمكافحة الارهاب ،ودعوا مجلس النواب والمجلس الرئاسي للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي من اجل تحقيق الاستقرار لليبيين .

ورحب الوزراء في البيان الختامي بتعيين المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة وبالخطة التي قدمها .

وناشد البيان الدول المجاورة وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي للاستمرار في مساعدة ليبيا لانهاء الازمة السياسية .

وعبر الوزراء عن قلقهم من استمرار الازمة السياسية في ليبيا ،مؤكدين انه لايوجد حل عسكري للازمة الليبية وان الاتفاق السياسي يبقى الاطار المناسب الوحيد لحل الازمة السياسية في ليبيا .

وحث وزراء دول حركة عدم الانحياز في بيانهم الختامي مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الاعلى للدولة الى استئناف الحوار الوطني برعاية الامم المتحدة وان يبدوا المرونه من اجل الوصول الى توافق حول تعديلات الاتفاق السياسي التي تقود الى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة واحدة .

ورحب الوزراء باعلان كل الاطراف في ليبيا قبول اجراء الانتخابات في اقرب وقت ممكن وبالاقبال الشعبي على التسجيل فيها .

ناشد الوزراء جميع الدول بالامتناع عن التعامل مع الاجسام الموازية لحكومة الوفاق امثالا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة .

رحب الوزراء الاطراف في اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية بالدول التي دمرت بنجاح اسلحتها الكيميائية من الفئة الاولى وباتمام ليبيا تدمير ماتبقى من الاسلحة الكيميائية من الفئى الثانية في العام 2017 .

وعبر الوزراء عن قلقهم العميق من ان بعض الدول الاطراف المالكة لم تنفذ التزاماتها في مايتعلق بالموعد المحدد للتخلص الكامل من الاسلحة الكيميائية .

وناشدو الدول الطرف المالكة اخذ كل الاجراءات الضرورية بالالتزام بتدمير الاسلحة الكيميائية المتبقية وذلك لضمان دعم مصداقية ونزاهة الاتفاقية .

(وال).

