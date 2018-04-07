الوطنية للنفط وشركة أرتيليا الإيطالية الفرنسية يوقعان على عقد تطوير مباني المؤسسة ببنغازي بنغازي 7 ابريل 2018( وال )- وقعت المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة أرتيليا الإيطالية الفرنسية على عقد الخدمات الاستشارية لمشروع مباني المؤسسة بمدينة بنغازيالسبت ، 07-04-2018 - 16:03:00


ويضم المشروع مقرا للمؤسسة في بنغازي، وشركات نفطية أخرى، ومصرف ليبيا
المركزي، بالإضافة إلى مجمع فندقي، ومركز مؤتمرات.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن هذه الخطوة ستعكس
طموح ليبيا كدولة، وستظهر للعالم مدى قوة قطاع النفط في ليبيا، مشيرا إلى
أن هذا المشروع يمثل لمحة عما يمكن تحقيقه في المستقبل.

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