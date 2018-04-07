وزارة المالية بحكومة الوفاق : إجراءات النقل والندب والإعارة للجهات العامة لن تتم إلا وفق وظائف شاغرة.





طرابلس 07 ابريل 2018( وال )- أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق، أنها

لن توافق على إجراءات النقل والندب والإعارة للجهات العامة، إلا وفق

وظائف شاغرة بملاكات وظيفية معتمدة.

وقالت الوزارة في بيان لها انه وبناء على كتاب السيد مدير مكتب الفحص

والمتابعة لبند المرتبات بديوان المحاسبة فان قرارها يشمل وزارة الخارجية

بحكومة الوفاق، والمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء والجهات التابعة للجهات

المذكورة .

وأشارت الوزارة إلى أن الدفعات المحالة من وزارة العمل بخصوص تسوية

الازدواجية قد أدرجت ضمن مرتبات شهري يناير وفبراير المُحالة إلى

المصارف، لافتة إلى أن دفعات أخرى سيجري العمل على إدراجها ضمن مرتبات

شهر مارس.



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