بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا تنظم ورشة عمل حول واقع المجتمع البيئي في ليبيا .





تونس 07 ابريل 2018( وال )- نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا،

ورشة عمل أمس الجمعة بمدينة الحمامات بتونس تحت عنوان "واقع المجتمع

المدني البيئي في ليبيا..التحديات والحلول".

وأفادت البعثة، بأنَّ الورشة عقدت بدعم من الاتحاد الأوروبي لمشروع

صندوق الحياة البرية العالمي، لتمكين المنظمات غير الحكومية الليبية من

تشكيل مستقبل الديمقراطية الليبية الجديدة.

وأشارت البعثة، إلى أن الورشة أتاحت فرصة لإجراء مناقشات مثمرة بين إحدى

وعشرين منظمة بيئية غير حكومية من مختلف أنحاء ليبيا، وممثلين من وزارة

الزراعة والهيئة العامة للبيئة ومركز الأبحاث البحرية.



...( وال ) .