كلية الطب بجامعة طرابلس تقيم احتفالية احياء لليوم العالمي للصحة تحت شعار " التغطية الصحية الشاملة للجميع وفي اي مكان " .

طرابلس 07 أبريل 2018 (وال)-احتفل اليوم السبت بالمستشفى الجامعى بطرابلس (مركز طرابلس الطبي سابقا )باليوم العالمي للصحة تحت شعار " التغطية الصحية الشاملة للجميع وفي اي مكان " تحت اشراف كلية الطب البشري بجامعة طرابلس ووزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الامراض ومنظمة الصحة العالمية - مكتب ليبيا . وحضر الاحتفالية وزير الصحة بحكومة الوفاق الدكتور " عمر الطاهر " والدكتورة " هند شوبار " مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب بالمجلس الرئاسي" احمد معيتيق " ورئيس جامعة طرابلس " نبيل النطاح " وعميد كلية الطب الدكتورة " فاتن بن رجب " ومدير المركز الوطني لمكافحة الامراض الدكتور " بدرالدين النجار " ومدير المستشفى الجامعى بطرابلس الدكتور " نبيل العجيلي " ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور " جعفر حسين ". وألقيت في الاحتفالية والتى تزامن احياؤها هذا العام مع الذكرى السبعين لانشاء منظمة الصحة العالمية والذكرى الاربعين لاعلان ( ألما - آتا ) بشأن الرعاية الصحية الاولية العديد من الكلمات التى اكدت على اهمية هذه المناسبة واهدافها التى تعنى بتوفير الرعاية الصحية للجميع وضمان جودتها . كما قدمت خلال الاحتفالية العديد من الورقات البحثية التى تناولت بالدراسة والبحث كافة الجوانب المتعلقة بالقطاع الصحى والسبل الكفيلة بتقديم افضل الخدمات الصحية للمواطن ، كما تم ومن خلال عرض ضوئي تقديم احصائيات ورسوم بيانية متعلقة بقطاع الصحة بليبيا وخطط تطوير ادائه بما يسهم في تقديم افضل الخدمات للمواطن .

وقال وزير الصحة " عمر الطاهر " في تصريح للصحفيين " ان هذه الاحتفالية تنظمها كلية الطب البشري بجامعة طرابلس بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفى الجامعى بطرابلس مركز طرابلس الطبي سابقا احياء لليوم العالمي للصحة 2018 تحت شعار التغطية الصحية الشاملة " . وأضاف انه تم خلال الاحتفالية عرض للعديد من الورقات البحثية متعددة الجوانب كخطة عمل وللوصول الى تغطية صحية شاملة ومناقشة العديد من الورقات المقدمة في هذا الجانب . واعرب " الطاهر "عن شكره لمشاركة وفد منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا في هذه الاحتفالية وكذلك لجامعة طرابلس التى اشرفت عليها وكذلك لمستشفى طرابلس الجامعي الذي احتضن هذه الاحتفالية . كما عبر عن شكره وتقديره لمنظمة الصحة العالمية لتقديمها بهذه المناسبة لشحنة من المساعدات الطبية لقسم الجراحة بالمستشفى الجامعي بطرابلس ومستشفى شارع الزاوية للحوادث مؤكدا بأن هذه المساعدات تأتي في اطار دعم اواصر التعاون بين وزارة الصحة بحكومة الوفاق ومنظمة الصحة العالمية ،مؤكدا بانها ستتواصل الى حين تعافي القطاع الصحى بليبيا . ومن جهتها أكدت الدكتورة " هند شوبار " مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد معيتيق " في تصريح لوكالة الانباء الليبية ان اقامة هذه الاحتفالية بدعوة من كلية الطب بجامعة طرابلس وبرعاية وزارة الصحة واحتضان من المستشفي الجامعى بطرابلس ( مركز طرابلس الطبي سابقا ) وبحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا وذلك احياء لليوم العالمي للصحة والذي يتزامن هذا العام مع الذكرى السبعين لتاسيس منظمة الصحة العالمية وتحت شعار الصحة للجميع . وأكدت ان الاحتفالية تضمنت القاء العديد من الورقات البحثية التى تناولت بالتحليل والمناقشة كيفية تقديم الرعاية الصحية المثالية والكاملة للمواطن ، مشيرة بأن العديد من الورقات البحثية التى قُدمت شخصت الحالة الصحية بليبيا والتحديات التى تواجه قطاع الصحة ، اضافة الى استعراض مايعانيه المواطن من نقص في الرعاية الصحية نتيجة الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد عموما . وأضافت " شوبار " أنه تم التأكيد على ضرورة تكاثف الجهود بين جميع القطاعات المعنية لتقديم افضل الخدمات والرعاية الصحية الكاملة والمثالية للمواطن في جميع انحاء ليبيا . يشار بأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كان قد اصدر القرار رقم 247 لسنة 2018 الذي نص على اعادة تنظيم مركز طرابلس الطبي باعتماده تحت مسمى " مستشفى طرابلس الجامعي وذلك اعتبارا من 20 من شهر فبراير 2018 .



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