مركز سبها الطبي يكشف في إحصائية نشرها ما تعرض له من عيارات نارية وقذائف الفترة الماضية سبها 07 ابريل 2018( وال )- كشف مركز سبها الطبي عن تعرضه لأعيرة نارية وقذائف عشوائية أكثر من 10 مرات منذ فبراير وحتى مارس الماضي الأمر الذي أدى لسقوط



وأوضح المركز في إحصائيته الممتدة من 6 فبراير الماضي وحتى 3 ابريل

الجاري أن قذيفة سقطت على قسم الأطفال في 6 فبراير الماضي وأصابت إحدى

مرافقات المرضى كما سقطت قذيفة أخرى في 23 فبراير الماضي على قسم الباطنة

وأصابت احد المرضى.

وأضاف المركز انه في 25 فبراير الماضي سقطت قذيفة على قسم الباطنة قسم

الرجال ولم تخلف ضحايا بشرية كما سقطت على ذات القسم قذيفة أخرى في 10

مارس الماضي ولم تخلف ضحايا.

وبين المكتب الإعلامي للمركز في إحصائيته التي نشرها عبر موقع المركز

على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " انه تعرض لأعيرة نارية وقذائف

الفترة الماضية أدت إلى إصابتين بقسم الباطنية والأطفال".

وأشار إلى انه في 3 ابريل الماضي سقطت قذيفة على قسم الباطنية نساء دون

أضرار بشرية وجرى استهداف القسم المالي بالمركز في 28 فبراير الماضي دون

وقوع أضرار كم تعرض الحي السكنى لمركز سبها الطبي للاستهداف 4 مرات دون

وقوع خسائر بشرية.

وقالت الإحصائية إن قسم الولادة تعرض في 25 فبراير الماضي لقذيفة دون

وقوع أضرار بشرية كما تعرض ذات القسم في 28 مارس للاستهداف دون أضرار.

وجرى استهداف قسم الحوادث بتاريخ 4 مارس دون وجود إصابات بشرية وكذلك

مصنع الأوكسجين الجديد وأيضا المعهد الصحي للتعليم في 25 مارس دون وقوع

إصابات.





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