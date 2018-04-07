المجلس الاجتماعي لقبائل المحاميد بالجنوب يدعو أبناء الوطن إلى مواجهة أجندات التقسيم.





سبها 07 ابريل 2018( وال )- أعلن في منطقة الزيغن جنوب البلاد عن

تأسيس المجلس الاجتماعي لقبائل المحاميد بالمنطقة الجنوبية.

وأكد المجلس في بيانه التأسيسي على أنه الجهة الوحيدة الشرعية والممثلة

للقبيلة أمام القبائل والمكونات الاجتماعية الأخرى،وانه سيعتني بالقضايا

والمواضيع المتعلقة بشؤون قبيلة المحاميد على مستوى المنطقة الجنوبية.

وأوضح البيان التأسيسي أن القبيلة ستقف على مسافة واحدة مع كل القبائل

والمكونات الاجتماعية مطالبا بضرورة إيقاف الاقتتال الدائر بالمنطقة

الجنوبية وإيقاف نزيف الدم".

وناشد المجلس في بيانه جميع القبائل عدم الزج بأبنائهم في صراع قبلي أو

جهوي لا يخدم إلا مصالح خارجية داعيا في الوقت ذاته أبناء الجنوب إلى

التلاحم والوقوف صفا واحدا أمام أي أجندات تسعى إلى تقسيم الوطن.

وأعلن المجلس رفع الغطاء الاجتماعي عن أي أحد من أبناء القبيلة أجرم في

حق الغير،مؤكدا بأن القبيلة ستقف مع كل خطوة وطنية تسعى لتوحيد المؤسسة

العسكرية.



...( وال ) ...