اللجنة الدولية للصليب الأحمر تواصل توزيع مساعدتها على الأسر النازحة في مناطق شرق البلاد.





بنغازي07 ابريل 2018( وال )- أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر

استمرارها في توزيع مساعداتها الإنسانية على الأسر الليبية النازحة في

مدن ومناطق شرق ليبيا عن طريق فروع جمعية الهلال الأحمر الليبي بتلك

المناطق.

وأوضحت اللجنة أن المتطوعين في الهلال الأحمر فرع البيضاء قاموا بتوزيع

160 سلة من المواد الغذائية الأساسية ومواد غير غذائية متمثلة في مفروشات

وأغطية وأواني الطهي على الأسر النازحة داخل مدينة البيضاء وضواحيها.

وأضافت أن جمعية الهلال الأحمر فرع شحات قامت أيضا بتوزيع المساعدات على

أكثر من 200 ، مؤكدة أنها مستمرة في التوزيع على بقية الأسر، وفقاً

للكشوفات الموجودة في مخازن الفرع.

وأشارت الجمعية الى أن المساعدات تم توزيعها على ألأسر النازحة من مناطق

سرت وتاورغاء ودرنة، وذلك ضمن الدعم الذي تقدمه اللجنة الدولية للصليب

الأحمر بليبيا للنازحين.

يشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر الليبي تتعاون مع اللجنة الدولية للصليب

الأحمر في إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين الذين اضطروا لمغادرة

منازلهم ومدنهم بسبب الصراعات المسلحة في ليبيا.



...( وال ) ...