فعاليات الملتقى الوطني الليبي يواصل مشاوراته اليوم بمدينتي براك الشاطئ وغريان.السبت ، 07-04-2018 - 14:46:00



طرابلس 07 ابريل 2018( وال )-انطلقت فعاليات الجولة الثانية من المسار
التشاوري للملتقى الوطني الليبي اليوم السبت، في مدينتي براك الشاطئ
وغريان، ضمن سلسلة الاجتماعات المفتوحة التي يشرف عليها مركز الحوار
الإنساني في جنيف، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتجمع لقاءات الملتقى الوطني التي ستنعقد في أكثر من مدينة ليبية، بين
شخصيات من مختلف الأطياف السياسية، بهدف التحاور حول نقاط الاختلاف
وتقريب وجهات النظر بين مختلف الشرائح من جيش وشرطة ومنظمات مجتمع مدني
وقبائل.
ويشار إلى أنه من المنتظر أن تنعقد اجتماعات الملتقى القادمة داخل منطقة
أبو سليم في طرابلس، وفق جدول مواعيد أعمال الملتقى، الذي تضمن لقاءات
أخرى ستنعقد في كل من مدن مرزق وغات والزنتان وأوباري وكذلك القاهرة.

...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

بدء الدورة الـ 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر بمشاركة وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور .
المؤسسة الليبية للاستثمار تنفي اختفاء أية أموال من الاصول الليبية ببلجيكا وتؤكد أنه وبموجب قرارات مجلس الأمن لا يمكن التصرف أو الوصول لهذه الأموال .
محاضرة تثقيفية بهون حول حماية المواقع الأثرية في ليبيا.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا