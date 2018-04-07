مديرية أمن الزاوية تبحث في اجتماعا لها تطوير عيادة الشرطة وتحسين خدماتها .





الزاوية 07 ابريل 2018( وال )- عقد بقاعة الاجتماعات بديوان مديرية أمن

الزاوية اجتماعا موسعا ضم كل من رئيس عيادة الشرطة وعدد من رؤوساء

الأقسام والمراكز والوحدات التابعة لمديرية أمن الزاوية.

وناقش الاجتماع كل المعوقات والمشاكل التي تواجه تطوير وعمل عيادة

الشرطة باعتبارها مرفق حيوي يقدم خدماته لرجل الأمن وعامة المرتادين على

زيارة العيادة.

هذا وتقدم عيادة الشرطة خدماتها لكل الضباط وأفراد الشرطة والموظفين

العاملين بمديرية أمن الزاوية وكذالك حالات عوام الناس ممن استصعب عليهم

العلاج في المصحات الخاصة وبالمجان.

حيث تحتوي العيادة على عدد من التخصصات منها الأنف والأذن والحنجرة

والعيون والجلدية والباطنية والأسنان كما تحتوي على مختبر للتحاليل

الطبية وبإمكان إجراء عمليات جراحية صغرى.



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