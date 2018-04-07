عميد بلدية سرت يبحث مع مدير السجل المدني سير العمل بالمكاتب .





سرت 07 ابريل 2018( وال )- بحث عميد بلديه سرت " مختار المعداني " مع

مدير مكتب السجل المدني بالبلدية سير العمل بمكاتب وأقسام السجل المدني

سرت وابوهادى والمعوقات التي تواجههم والعمل على تدليلها.

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي سرت لوكالة الأنباء الليبية إن

الاجتماع الذي حضره " خالد بن حسين" عضو المجلس البلدي سرت

تناول مناقشة إيجاد مقر ملائم للسجل المدني وأيضا طرح فكرة مندوبي

القطاعات التنفيذية بسرت للتعامل مع مكتب السجل المدني بالمدينة لتخفيف

الازدحام بحيث يكون إنهاء الإجراءات للمواطنين عبر مندوب القطاع للمحافظة

علي التواجد أثناء ساعات الدوام الرسمي أما أرباب الأسر وأصحاب الأعمال

الحرة سيكون لهم يوم محدد وسيتم العمل بهذا النظام قريبا.

من جهة أخرى تعهد عميد بلدية سرت بتقديم كامل الدعم للسجل المدني إضافة

إلي الدعم الذي قدم من البلدية في السابق .

حيث قدمت بلدية سرت لمصلحة الأحوال المدنية سرت عدد من التجهيزات تمثلت

في توفير أجهزة كمبيوتر وآلة تصوير ومطبوعات وقرطاسيه وطابعات.



...( وال _ سرت)...