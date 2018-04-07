عميد بلدية سرت يبحث مع مدير مكتب إصدار سرت بالسجل المدني تحسين الخدمات للمواطنين.





سرت 07 ابريل 2018( وال )- اجتمع عميد بلدية سرت " مختار المعداني "

بمدير مكتب إصدار سرت بالسجل المدني العقيد " يوسف العصلب" وبحضور عضو

المجلس البلدي " خالد بن حسين".

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان البلدية مناقشة العديد من المواضيع

المتعلقة بتحسين الخدمات للمواطنين فيما يتعلق بإصدار الوثائق الخاصة

بالسجل المدني .

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة نقلا عن " العصلب" قوله "

إن الاجتماع بحت أيضا إمكانية الموافقة علي تسمية وتكليف مندوبين من

القطاعات والمؤسسات الخدمية بالمدينة لإتمام إجراءات موظفيها وذلك منعا

للازدحام والتقليل منه .

وأكد " العصلب " علي أن عميد البلدية وعد بتقديم كافة الدعم للسجل

المدني وتذليل الصعوبات التي تواجهه من اجل خدمة المواطنين داخل البلدية.



... ( وال - سرت)...