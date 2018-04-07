عميد بلدية سرت يبحث مع مدير مكتب إصدار سرت بالسجل المدني تحسين الخدمات للمواطنين.السبت ، 07-04-2018 - 14:21:00



سرت 07 ابريل 2018( وال )- اجتمع عميد بلدية سرت " مختار المعداني "
بمدير مكتب إصدار سرت بالسجل المدني العقيد " يوسف العصلب" وبحضور عضو
المجلس البلدي " خالد بن حسين".
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان البلدية مناقشة العديد من المواضيع
المتعلقة بتحسين الخدمات للمواطنين فيما يتعلق بإصدار الوثائق الخاصة
بالسجل المدني .
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة نقلا عن " العصلب" قوله "
إن الاجتماع بحت أيضا إمكانية الموافقة علي تسمية وتكليف مندوبين من
القطاعات والمؤسسات الخدمية بالمدينة لإتمام إجراءات موظفيها وذلك منعا
للازدحام والتقليل منه .
وأكد " العصلب " علي أن عميد البلدية وعد بتقديم كافة الدعم للسجل
المدني وتذليل الصعوبات التي تواجهه من اجل خدمة المواطنين داخل البلدية.

... ( وال - سرت)...

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