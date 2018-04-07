فرنسا تدين الهجوم على معسكر لقوات حفظ السلام في شمال شرق مالي .





باريس 7ابريل 2018 ( وال )- أعربت فرنسا امس الجمعة عن إدانتها للهجوم

الذي استهدف معسكر البعثة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في

"أجيلهوك" شمال شرق مالي والذي أسفرعن مقتل اثنين من قوات حفظ السلام "

تشاديان وإصابة عشرة آخرين.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها أن فرنسا تؤكد ضرورة محاكمة

المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم للعدالة وتذكر بإمكانية فرض عقوبات دولية

عليهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2374 لعام 2017 م.

واختتم البيان بأن فرنسا تعيد تأكيد دعمها لدور البعثة الأممية في تحقيق

الاستقرار في مالي وفي تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة.

ويذكر أن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي تتألف حاليًا من 13 ألف

عسكري و1900 شرطي.