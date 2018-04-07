واشنطن ترفض إصدار بيان عن مجلس الأمن يدين جريمة إسرائيل في غزة .





نيويورك 7ابريل 2018 ( وال )- رفضت امريكا الليلة الماضية أن يتبنى مجلس

الأمن الدولي لبيان يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل حول قيام قوات الاحتلال

الاسرائيلية بقتل متظاهرين فلسطينيين عمدا ضمن مسيرات العودة الكبرى .

وكانت الكويت العضو غير الدائم قد طلبت من المجلس أن يتبنى بيانًا يدعو

إلى إجراء تحقيق مستقل في ما يجري دون إدانة مباشرة لاسرائيل وانما "يأسف

المجلس" لوقوع ضحايا امريكا منعت ذلك كما فعلت قبل أسبوع .

وقال سفير الكويت لدى الأمم المتحدة "منصور العتيبي" لصحافيين إنّ هذا

موضوع يجب أن يهتم به مجلس الأمن مشيرا إلى أنه طلب من المجلس أن يتبنى

بيانًا على غرار بيان آخر قدّمته الكويت قبل أسبوع ولاقى وقتذاك اعتراضا

من الولايات المتحدة الامريكية .

يذكر بأن بيانات مجلس الأمن يتم اتخاذها بالاجماع والتوافق وليس عن طريق

التصويت كما هو الحال بالنسبة للقرارات .