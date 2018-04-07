5ر1 مليار دولار الإنفاق العالمي على أمن تقنيات إنترنت الأشياء في 2018 .





دبي 07 ابريل 2018( وال )- توقعت مؤسسة الأبحاث " جارتنر" ان يصل

الانفاق العالمي على حلول أمن تقنيات انترنت الأشياء إلى 5ر1 مليار دولار

امريكي في عام 2018 بزيادة قدرها 28 بالمائة عن معدل الانفاق في عام 2017

الذي بلغ 2ر1 مليار دولار امريكي.

وقال " روجيرو كونتو " مدير الأبحاث في " جارتنر" إنه ليس باستطاعة

الشركات أن تتحكم في كثير من الأحيان في مصدر وطبيعة البرمجيات والأجهزة

التي تستخدمها الأجهزة الذكية المتصلة عندما يتعلق الأمر بمبادرات

وتقنيات إنترنت الأشياء متوقعا أن يرى نموا في مستويات الطلب على الأدوات

والخدمات التي تهدف إلى تحسين قدرات اكتشاف وإدارة الأصول، وتقييم

مستويات أمن الأجهزة والبرمجيات ، فضلاً عن اختبار وتقييم مستوى الأمان

ضد عمليات الاختراق.

وأضاف ان إدارات الشركات ستعمل بالإضافة إلى ذلك على تعزيز فهمها للآثار

المترتبة على عملية توفير شبكات الاتصال خارجيا وهذه العوامل ستشكل

الأسباب الرئيسية التي ستدفع بمستويات الإنفاق على حلول أمن تقنيات

إنترنت الأشياء، والتي ستصل إلى 1ر3 مليار دولار بحلول عام 2021.

وتتوقع " جارتنر" على الرغم من الزيادة المستمرة في الإنفاق العالمي على

حلول أمن تقنيات إنترنت الأشياء سنوياً، أن يتراجع مستوى الإنفاق على أمن

هذه التقنيات بشكل رئيسي بسبب عدم القدرة على تحديد الأولويات أو تطبيق

أفضل الممارسات والأدوات الأمنية بهدف تخطيط المبادرات الخاصة بإنترنت

الأشياء وذلك خلال عام 2020. كما ستعيق هذه العوامل محاولات الإنفاق

المحتملة على أمن تقنيات إنترنت الأشياء بنسبة 80 بالمائة.

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