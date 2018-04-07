وزير الخارجية التونسي يبحث مع مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا تطورات الوضع في ليبيا .





تونس 7 ابريل 2018(وال) - بحث وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي

اليوم بتونس مع المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية إلى ليبيا "صلاح

الدين الجمالي" تطورات الوضع في ليبيا والجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي

شامل للأزمة هناك، إضافة إلى استعراض دور جامعة الدول العربية في دفع

مختلف الأطراف الليبية إلى استئناف الحوار.

وجدد الوزير التونسي خلال اللقاء دعم بلاده لخطة الأمم المتحدة لإيجاد حل

سياسي توافقي شامل للأزمة الليبية.

من جانبه أكد الجمالي حرص جامعة الدول العربية على المساهمة الفاعلة في

تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين بما يعيد الأمن والاستقرار

للبلاد.

...(وال) ...