الرئيس السابق لجنوب أفريقيا مثل اليوم أمام القضاء ليحاكم في وقائع فساد قبل 20 عاما.





دوربان 7ابريل 2018 ( وال )- وصل الرئيس السابق لجنوب أفريقيا "جاكوب

زوما" امس الجمعة إلى محكمة دوربان بشمال شرق البلاد ليحاكم في وقائع

فساد في إطار قضية كبيرة لبيع أسلحة قبل حوالى عشرين عاما.

وذكرت تقارير محلية في جنوب افريقيا أن الرئيس السابق جاكوب زوما الذي

سيمثل أمام محكمة دوربان بشمال شرق البلاد وصل إلى قصر العدل في عاصمة

إقليم كوازولو ناتال معقله السياسي لحضور أول جلسة رسمية لمحاكمته وبدأ

هادئا ومبتسما .

ويشتبه بأن زوما تلقى رشى عندما كان وزيرا في حكومة الإقليم ثم نائبا

للرئيس من المجموعة الفرنسية تاليس في إطار عقد لشراء أسلحة بقيمة أربعة

مليارات يورو أبرم في 1999م وتلاحق المجموعة الفرنسية للصناعات

الإلكترونية والدفاعية في إطار القضية نفسها.