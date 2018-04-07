أمين الجامعة العربية يبحث الملف الليبي في البرتغال.السبت ، 07-04-2018 - 11:37:00



القاهرة 07 ابريل 2018( وال )- قال المتحدث الرسمي باسم جامعة الدول
العربية ان الملف الليبي سيكون على رأس القضايا التي سيبحثها أمين
الجامعة " أحمد ابو الغيط" مع وزير الخارجية البرتغالي " اوجستو سانتوس
سيلفا " ، حيث سيستعرض الطرفان ابعاد الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة
الليبية بما من شأنه إعادة الأمن ، والاستقرار لها ، اضافة إلى عدد من
القضايا ذات الاهتمام المشترك .
وكان الامين العام لجامعة الدول العربية " ابو الغيط" قد توجه إلى
العاصمة البرتعالية لشبونة للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول النهوض
بالتعليم في مناطق الطوارىء والأزمات .
( وال )

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