أمين الجامعة العربية يبحث الملف الليبي في البرتغال.





القاهرة 07 ابريل 2018( وال )- قال المتحدث الرسمي باسم جامعة الدول

العربية ان الملف الليبي سيكون على رأس القضايا التي سيبحثها أمين

الجامعة " أحمد ابو الغيط" مع وزير الخارجية البرتغالي " اوجستو سانتوس

سيلفا " ، حيث سيستعرض الطرفان ابعاد الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة

الليبية بما من شأنه إعادة الأمن ، والاستقرار لها ، اضافة إلى عدد من

القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وكان الامين العام لجامعة الدول العربية " ابو الغيط" قد توجه إلى

العاصمة البرتعالية لشبونة للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول النهوض

بالتعليم في مناطق الطوارىء والأزمات .

( وال )