توغو تستضيف منتدىً دولياً حول الابتكار وتحديث الزراعة في إفريقيا مايو المقبل .





لومي 7ابريل 2018 ( وال )- ذكرت مصادر رسمية توجوية ان دولة توجو ستنظم

منتدىً دولياً حول الابتكار وتحديث الزراعة في إفريقيا في الفترة من

11إلى 15 مايو المقبل .

واضافت المصادر ان المنتدى الذي تنظمه شبكة الزراعة والتنمية الريفية

والصيد والثروة الحيوانية التابعة للاتحاد الإفريقي للمنظمات غير

الحكومية العاملة في مجال التنمية سينعقد تحت شعار "الابتكار وتحديث

الزراعة الإفريقية ويهدف إلى "إعادة تركيز وتوجيه التفكير على تنمية

الزراعة الإفريقية".

وستكون هذه اللقاءات فرصة لمناقشة القضايا المرتبطة بتطوير الزراعة من

خلال فرق عمل ستعالج "الحكم المحلي والتنمية الزراعية"، و"الصناعات

الزراعية والإنتاج الزراعي" و"تقييم نظم الإنتاج والتسويق" و"المرأة

والإنتاج الزراعي الرعوي".

وسيعد المشاركون "خطة لمتابعة تحديث الزراعة في القارة". وفي ختام

المنتدى، سيحددون، من خلال تبادلاتهم، المجالات ذات الأولوية لتطوير

الزراعة في إفريقيا.