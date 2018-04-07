معرض البحرين الدولي للكتاب يستقطب حوالي 120 ألف زائر.







المنامة 07 أبريل2018( وال )- شهد معرض البحرين الدولي

للكتاب في نسخته " 18 " ، إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المهتمين

بالكتاب والثقافة خاصة الشباب والأسر وطلاب المدارس والجامعات ، حيث بلغ

عدد الزوار حوالي 120 ألف زائر وأكثر من 123 مدرسة بما يزيد عن 5000 طالب

برحلات يومية لزيارة المعرض.

وأوضحت الشيخة " هلا بنت محمد آل خليفة " ، مديرة إدارة الثقافة

والفنون بهيأة البحرين للثقافة والآثار، في تصريحها لوكالة أنباء البحرين

(بنا)، بأن معرض البحرين الدولي للكتاب هذه السنة يضم دور نشر ومؤلفات

وكتبا في جميع ومختلف المجالات ، بالإضافة إلى تخصيص ركن مميز للأطفال

حيث تم تخصيص برامج مكثفة لهم تحتوي على ندوات وورش عمل والعديد من

الفعاليات التي يمكن للجميع أن يستفيد منها.

كما نوهت ، بأن الهيأة تحرص على أن يكون معرض الكتاب جزءاً من برنامج

الهيأة الثقافي، والذي يحمل دلالات كبيرة أيضاً، منها احتضان المؤلف ودار

النشر وأهمية الكتب في عالم متجدد وسريع التغير غلب فيه الطابع

الإلكتروني والرقمي على الطريقة الكلاسيكية في انتقال وايصال المعرفة.

وأشارت بأن احتفال هذه السنة بمعرض البحرين الدولي للكتاب هو احتفال مميز

يضم أكثر من 400 دار نشر ، وبحضور المملكة العربية السعودية ضيف شرف وفي

سنة مميزة هي سنة المحرق عاصمة للثقافة الاسلامية. مؤكدة أن حضور المملكة

العربية السعودية في المعرض له دلالات كبيرة ، فالسعودية لها مكانة كبيرة

في القلوب سواء على المستوى الديني، أوالاقليمي والعربي.

وأكدت الشيخة " هلا " بأن اختيار قلعة البحرين هذه السنة لاحتضان معرض

البحرين الدولي للكتاب يأتي ليضيف تميزاً أكبر للمعرض، فهو موقع أثري وسط

مدينة المحرق التي تحتفل هذه السنة بكونها عاصمة الثقافة الإسلامية.

( وال )