سيالة يعقد جلسة مباحثات في اذربيجان مع وزير خارجية بنغلاديش .

باكو 7 ابريل 2018 (وال) - عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة جلسة مباحثات مطولة مع وزير خارجية بنغلاديش وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز المنعقدة في اذربيجان .

واستعراض الجانبان في الجلسة مجالات التعاون والشراكة القائمة وسبل تطويرها في عدد من المجالات .

وحضر جلسة المباحثات مديرا المنظمات صلاح عبود والشؤون الاسيوية عمر بلعيد بوزارة الخارجية والقائم باعمال السفارة الليبية المكلف في اذربيجان .

(وال)