سيالة يعقد جلسة مباحثات في اذربيجان مع وزير خارجية بنغلاديش .السبت ، 07-04-2018 - 11:03:00

سيالة يعقد جلسة مباحثات في اذربيجان مع وزير خارجية بنغلاديش .باكو 7 ابريل 2018 (وال) - عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة جلسة مباحثات مطولة مع وزير خارجية بنغلاديش وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز المنعقدة في اذربيجان .
واستعراض الجانبان في الجلسة مجالات التعاون والشراكة القائمة وسبل تطويرها في عدد من المجالات .
وحضر جلسة المباحثات مديرا المنظمات صلاح عبود والشؤون الاسيوية عمر بلعيد بوزارة الخارجية والقائم باعمال السفارة الليبية المكلف في اذربيجان .
(وال)

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