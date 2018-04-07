طلبة جامعة غريان يقومون بزيارة مدينة طرابلس القديمة .







طرابلس 07 ابريل 2018( وال )- نظمت الهيأة العامة للسياحة

بالتنسيق مع اتحاد الطلبة بجامعة غريان ، وبالتعاون مع جهاز ادارة المدن

التاريخية ومراقبة آثار طرابلس جولة للطلبة المتفوقين بكلية العلوم

بالجامعة .

وشمل برنامج الزيارة جولة على طول المسارات السياحية بمدينة طرابلس

القديمة، بداية من قوس (ماركوس أوروليوس)، وعبر شارع الأكواش، إلى مبنى

القنصلية الانجليزية (دار النويجي للثقافة)، ودار أحمد النائب للمخطوطات

التاريخية، والقنصلية الفرنسية (دار الفقيه حسن) بزنقة الفرنسيس، مروراً

بزنقة الريح، وشارع الأربع عرصات ، وصولاً إلى قلعة السراي الحمراء،

مستمعين خلال هذه الجولة من قبل بحاث جهاز إدارة المدن التاريخية، ومصلحة

الآثار إلى شروح وافية عن تاريخ هذه المعالم ، وقيمتها الثقافية والفنية

.

وكان في استقبال المشاركين في هذه الجولة رئيس الهيأة العامة للسياحة

والموظفين وطلبة كلية السياحة والضيافة بطرابلس.



( وال )