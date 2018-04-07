سيالة يجتمع في اذربيجان مع وزير خارجية الاكوادور .السبت ، 07-04-2018 - 10:57:00

سيالة يجتمع في اذربيجان مع وزير خارجية الاكوادور .باكو 7 ابريل 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة وعلى هامش اعمال مؤتمر وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز المنعقد في اذربيجان مع وزير خارجية الاكوادور السيدة ماريا فيرناندا اسبينور .
وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات كافة .
كما تم خلال الاجتماع التطرق الى ترشيحات رئاسة المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية حيث طلب السيد الوزير دعم الاكوادور للمرشح الليبي لرئاسة هذا المكتب .
(وال)

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