سيالة يجتمع في اذربيجان مع وزير خارجية الاكوادور .

باكو 7 ابريل 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة وعلى هامش اعمال مؤتمر وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز المنعقد في اذربيجان مع وزير خارجية الاكوادور السيدة ماريا فيرناندا اسبينور .

وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات كافة .

كما تم خلال الاجتماع التطرق الى ترشيحات رئاسة المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية حيث طلب السيد الوزير دعم الاكوادور للمرشح الليبي لرئاسة هذا المكتب .

(وال)