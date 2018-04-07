مدير إدارة الامتحانات بوزارة التعليم :
مواعيد الامتحانات مازالت كما هي عليه .
السبت ، 07- 04- 2018 - 10:49:00
طرابلس 07 ابريل 2018( وال )- قال مدير إدارة الامتحانات بالوزارة
أ " محمد العروسي " إن مواعيد الامتحانات مازالت كما هي عليه في قرار
الوزير رقم (2108) بشأن تعديل مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات
النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي .
وأوضح أ " العروسي " أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون خلال
الفترة من 1 إلى 12 من شهر يوليو القادم, وامتحانات الشهادة الثانوية
بقسميها الادبي والعلمي ستكون خلال الفترة من 15 إلى 30 من ذات الشهر ,
لافتا إلى أن نمط الاسئلة سيكون موضوعي وبنفس الطريقة المتعارف عليها
والمعمول بها خلال السنوات الماضية أي بطريقة تظليل الإجابات الصحيحة،
وأن عملية تصحيح أوراق الاجابة ستكون إلكترونية .
وأشار أ " العروسي " في تصريح له للموقع الإلكتروني للوزارة إلى أن
امتحانات الشهادة الاعدادية ستجرى داخل المدارس كالعادة ، بينما ستجرى
امتحانات الشهادة الثانوية داخل الجامعات والكليات والمعاهد العليا
التقنية والفنية المنتشرة في المناطق والبلديات التعليمية بالبلاد كافة ,
مبرزا بذلك دور الادارة في مراعاة ظروف الطلبة من حيث بعد المسافة وتوفير
المناخ المناسب لاجراء الامتحانات .
وأوضح أ " العروسي " في هذا السياق أن توزيع الدرجات لمرحلتي الشهادتين
الإعدادية والثانوية لهذا العام ستكون طبقا لما جاء في منشور وزير
التعليم رقم" 5 " بشأن توزيع درجات المرحلتين على أن تحسب 30% لأعمال
السنة من الدرجة الكبرى للمقرر وتحسب 70 % للامتحان النهائي.
وحول ادخال البيانات إلى المنظومة ، أوضح مدير إدارة الامتحانات انه تم
إدخال بيانات ما يفوق (85,392) الف تلميذا وتلميذه بمرحلة الشهادة
الإعدادية, وإدخال بيانات نحو (52,295) الف طالبا وطالبة بمرحلة الشهادة
الثانوية القسم العلمي , وكذلك إدخال ما يزيد عن (10,187)آلاف طالبا
وطالبة بمرحلة الشهادة الثانوية القسم الأدبي ، أى تم انجاز ما نسبته 70%
من مرحلة الادخال المبدئي لبيانات طلبة الشهادات العامة .
( وال )