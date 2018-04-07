مدير إدارة الامتحانات بوزارة التعليم : مواعيد الامتحانات مازالت كما هي عليه .







طرابلس 07 ابريل 2018( وال )- قال مدير إدارة الامتحانات بالوزارة

أ " محمد العروسي " إن مواعيد الامتحانات مازالت كما هي عليه في قرار

الوزير رقم (2108) بشأن تعديل مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات

النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي .

وأوضح أ " العروسي " أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون خلال

الفترة من 1 إلى 12 من شهر يوليو القادم, وامتحانات الشهادة الثانوية

بقسميها الادبي والعلمي ستكون خلال الفترة من 15 إلى 30 من ذات الشهر ,

لافتا إلى أن نمط الاسئلة سيكون موضوعي وبنفس الطريقة المتعارف عليها

والمعمول بها خلال السنوات الماضية أي بطريقة تظليل الإجابات الصحيحة،

وأن عملية تصحيح أوراق الاجابة ستكون إلكترونية .

وأشار أ " العروسي " في تصريح له للموقع الإلكتروني للوزارة إلى أن

امتحانات الشهادة الاعدادية ستجرى داخل المدارس كالعادة ، بينما ستجرى

امتحانات الشهادة الثانوية داخل الجامعات والكليات والمعاهد العليا

التقنية والفنية المنتشرة في المناطق والبلديات التعليمية بالبلاد كافة ,

مبرزا بذلك دور الادارة في مراعاة ظروف الطلبة من حيث بعد المسافة وتوفير

المناخ المناسب لاجراء الامتحانات .

وأوضح أ " العروسي " في هذا السياق أن توزيع الدرجات لمرحلتي الشهادتين

الإعدادية والثانوية لهذا العام ستكون طبقا لما جاء في منشور وزير

التعليم رقم" 5 " بشأن توزيع درجات المرحلتين على أن تحسب 30% لأعمال

السنة من الدرجة الكبرى للمقرر وتحسب 70 % للامتحان النهائي.

وحول ادخال البيانات إلى المنظومة ، أوضح مدير إدارة الامتحانات انه تم

إدخال بيانات ما يفوق (85,392) الف تلميذا وتلميذه بمرحلة الشهادة

الإعدادية, وإدخال بيانات نحو (52,295) الف طالبا وطالبة بمرحلة الشهادة

الثانوية القسم العلمي , وكذلك إدخال ما يزيد عن (10,187)آلاف طالبا

وطالبة بمرحلة الشهادة الثانوية القسم الأدبي ، أى تم انجاز ما نسبته 70%

من مرحلة الادخال المبدئي لبيانات طلبة الشهادات العامة .

( وال )