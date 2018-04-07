انعقاد الجلسة السابعة للصالون الثقافي بسرت .





سرت 07 ابريل 2018(وال)- أكد المشاركون في الجلسة السابعة

للصالون الثقافي الذي عقد بعنوان " اللغة العربية بين التطور والجمود "

ان اللغة العربية ما زالت تحتل مكانة مرموقة كواحدة من أهم وأكثر ست لغات

انتشارا بالعالم .

وتناولت الجلسة التي نظمت من قبل مكتب الهيأة العامة للثقافة

بسرت وضعية اللغة العربية ، اضافة إلى موقع لغة الضاد ضمن خريطة اللغات

في العالم وتحديد مفهوم العربية انطلاقا من النظر في مفهوم اللغة

المعاصرة والفصحى والعاميات ، وأهمية الحفاظ على اللغة العربية بإعتبارها

وعاء الفكر وأداة الفهم والسلوك والاداء ووسيلة الحوار.

كما تخلل الجلسة مداخلات ومناقشات إنصبت حول مواضيع تتعلق باللغة

العربية وسبل الحفاظ عليها وقدرتها على استيعاب مفردات جديدة .

وحضرالصالون الثقافى مدير مكتب الهيأ العامة للثقافة بسرت " علاء فكرون "

وعدد من أعضاء التدريس الجامعى بجامعة سرت ولفيف من المثقفين والمهتمين،

بالشأن الثقافى بسرت .

وخلصت الجلسة بالاتفاق على عقد الجلسة القادمة من الصالون الثقافي

أول خميس من شهر مايو المقبل بعنوان " الأمثال والتعابير الشعبية ودورها

في المجتمع .

(وال - سرت)