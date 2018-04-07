سيالة يجري مباحثات مع وزير خارجية اندونيسيا على هامش اجتماع جركة عدم الانجياز .

باكو7 ابريل 2018 (وال) - عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة جلسة مباحثات مطولة مع وزير خارجية اندونيسيا وذلك على هامش اعمال مؤتمر وزرا خارجية دول حركة عدم الانحياز المنعقد في اذربيجان تحت شعار "السلام والامن الدوليين من اجل التنمية المستدامة ".

وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

وتم خلال الجلسة الاتفاق مبدئيا على وضع الية للتعاون فيما يتعلق بالتبادل التجاري والتعليم والتدريب المهني والتقني .

ووجه السيد الوزير دعوة لوزير خارجية اندونيسيا للقيام بزيارة طرابلس لاعطاء دفعة للتعاون الثنائي بما يخدم المصلحة المشتركة .

(وال)