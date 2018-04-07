السودان ومصر وإثيوبيا تفشل في التوصل لاتفاق حول سد النهضة .





الخرطوم 7ابريل 2018 ( وال )- قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور

يوم امس الجمعة إن بلاده ومصر وإثيوبيا فشلت في التوصل إلى اتفاق حول سد

النهضة الإثيوبي بعد مفاوضات استمرت 16 ساعة في الخرطوم .

وقال للصحفيين في ختام الاجتماع الذي بدأ يوم اول امس الخميس وضم وزراء

الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات في الدول الثلاث "لم نستطع التوصل

إلي اتفاق أو الوصول إلي قرار مشترك".

وأضاف "هي قضايا فنية لا أستطيع التحدث عنها ولم نحدد موعدا لاجتماع قادم

وتركنا هذه الأمور لوزراء الري".

وعلى مدى سنوات غلب التعثر على المفاوضات بين الدول الثلاث حول المشروع

الذي تخشى مصر أن يتسبب في تقليص كمية المياه التي تصل إليها من إثيوبيا

مرورا بالسودان .

وعلى الرغم من إعلان غندور عجز الدول الثلاث عن التوصل لاتفاق في

الاجتماع المطول قالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إنه وصف المفاوضات

بأنها "بناءة ومهمة وكان من الممكن أن تخرج بإجابات شافية ..." لكن" هذا

هو حال القضايا الخلافية".

وسد النهضة مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية تزيد تكاليفه على أربعة

مليارات دولار.

ويدعم السودان بناء السد لأنه سينظم الفيضانات في أراضيه ويوفر له

الكهرباء .

وتعطلت المحادثات بين حكومات الدول الثلاث كثيرا بسبب الخلاف أيضا حول

صياغة دراسة عن تأثير السد بيئيا.

وتنفي إثيوبيا أن السد سيلحق الضرر بأي دولة.