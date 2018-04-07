وزارة الدفاع الايطالية: البعثة إلى تونس إتفاق بين ناتو والسلطات المحلية .





روما 7ابريل 2018 ( وال )- نفت وزارة الدفاع الإيطالية ما تناقلته وسائل

إعلام محلية عن تعليق إرسال حوالي 60 جنديا إلى تونس منوهة بأن البعثة

المعنية هي مبادرة دعم لتونس بناء على إتفاق بين حلف شمال الأطلسي

(ناتو) والسلطات التونسية.

وقالت الوزارة في بيان امس الجمعة "البعثة إلى تونس هي مبادرة حلف شمال

الأطلسي لتقديم الدعم التقني-العسكري إلى بلد رئيسي لأمن منطقة الجنوب"

وأردفت "إيطاليا أبدت استعدادها للمشاركة في البعثة التي ستتطور على أساس

تحديد الاتفاقات اللازمة بين تونس وحلف ناتو".

وكانت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الايطالية قد ذكرت أن مسؤولين في

الحكومة التونسية أجروا عدة اتصالات مع نظرائهم الايطاليين أوضحوا لهم

بأن "وجود الجنود لا يبدو ضرورياً خاصة مع مراعاة التوازن الداخلي

والوضع المحلي" بالبلاد.