المفوضية الأوروبية: زودنا تركيا بمركبات مصفحة بدون أسلحة .





بروكسل 7ابريل 2018 ( وال )-أقرت المفوضية الأوروبية بأنها زودت تركيا

بـ82 مركبة مصفحة لضبط ومراقبة الحدود مع كل من اليونان وسورية ومنع تدفق

المهاجرين غير النظاميين وذلك في إطار المساعدات الممنوحة لأنقرة بوصفها

دولة مرشحة للانضمام للاتحاد.

وكانت المفوضية قد أصرت اول أمس الخميس على أنها لم تزود الأتراك بأي

معدات عسكرية أو تمويل شرائهم للسلاح. وعاد المتحدث باسمها اليوم ليقول

بأن العربات التي أًعطيت لتركيا هي بالفعل مصفحة ولكن غير مسلحة أي بحسب

رأيه تستخدم حصراً للمراقبة والاستطلاع على الحدود وليس لأغراض هجومية.

وأشار "كارلوس دي غورديللا" إلى أن المفوضية تقدم مساعدات لتركيا منذ عام

2007 بوصفها دولة مرشحة للانضمام من أجل تحسين مستوى إدارة حدودها وأن

المركبات محل النقاش جاءت في إطار برنامج تعاون ما بين 2011-2013.

وحرص المتحدث اليوم على تفسير آليات المراقبة الأوروبية للتأكد من أن

تركيا تستخدم المركبات للأغراض المتفق عليها فقط وقال "قدم الأتراك

ضمانات قوية بأن المركبات لن تستخدم إلا لأغراض المراقبة والاستطلاع على

الحدود وأي تغير على طرق استخدامها يستوجب موافقة خطية من الطرف

الأوروبي" على حد وصفه.