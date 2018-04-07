سقوط مروحية للبحريّة الإيطالية يودي بحياة أحد أفراد طاقمها .





روما 7ابريل 2018 ( وال )- سقطت مروحية ايطالية من طراز (Sh 212)

التابعة للسفينة بورسيني الملتزمة في عملية "بحر آمن" في البحر المتوسط

في وقت متأخر من مساء أمس .

وقالت مذكرة للبحرية الايطالية إنه "تم انتشال أفراد الطاقم الخمسة على

الفور من قبل زوارق الإنقاذ التابعة للسفينة" مبينة أن "أربعة منهم في

حالة جيدة بينما نقل الطيار "أندريا فاتسيو" وهو في غيبوبة على متن

السفينة بورسيني ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء عمليات الإنعاش".

وذكر البيان أنه "تم إبلاغ أسرة العسكري التابع لفرقة "ستانتسا" الثانية

للمروحيات في كاتانيا بصقلية وان وحدات أخرى من القوات البحرية هرعت

لمساعدة السفينة "بورسيني" في منطقة تواجدها".