البحرية الليبية تنقذ 202 مهاجرا غير شرعي .

طرابلس 06 أبريل 2018 ( وال ) - أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية اليوم الجمعة، أن دورية لحرس السواحل متكونة من الزورق رأس أجدير - الزورق صبراتة، تمكنت من إنقاذ عدد 202 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 14 امرأة وطفلين كانوا على متن قاربين مطاطين، تم انقاذهم في عمليتين منفصلتين. وكشف المكتب الإعلامي للقوات البحرية، أن عملية الإنقاذ الأولى قام بها الزورق (راس أجدير)، وتمت على بعد (29) ميل شمال شرق صبراتة، وتم فيها إنقاذ قارب مطاطي على متنه 92 مهاجرا غير شرعي، والثانية قام بها الزورق (صبراتة) وتمت على بعد (25) ميل شمال زوارة، وتم خلالها إنقاذ قارب مطاطي على متنه 110 مهاجرا ، لافتا إلى أنه عمليتي الإنقاذ تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للمهاجرين، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرةغير الشرعية - مركز إيواء تاجوراء .



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