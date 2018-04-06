البحرية الليبية تنقذ 202 مهاجرا غير شرعي .الجمعة ، 06-04-2018 - 21:26:00

البحرية الليبية تنقذ 202 مهاجرا غير شرعي .طرابلس 06 أبريل 2018 ( وال ) - أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية اليوم الجمعة، أن دورية لحرس السواحل متكونة من الزورق رأس أجدير - الزورق صبراتة، تمكنت من إنقاذ عدد 202 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 14 امرأة وطفلين كانوا على متن قاربين مطاطين، تم انقاذهم في عمليتين منفصلتين. وكشف المكتب الإعلامي للقوات البحرية، أن عملية الإنقاذ الأولى قام بها الزورق (راس أجدير)، وتمت على بعد (29) ميل شمال شرق صبراتة، وتم فيها إنقاذ قارب مطاطي على متنه 92 مهاجرا غير شرعي، والثانية قام بها الزورق (صبراتة) وتمت على بعد (25) ميل شمال زوارة، وتم خلالها إنقاذ قارب مطاطي على متنه 110 مهاجرا ، لافتا إلى أنه عمليتي الإنقاذ تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للمهاجرين، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرةغير الشرعية - مركز إيواء تاجوراء .

...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

بدء الدورة الـ 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر بمشاركة وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور .
مسبق ،،
لجنة الخبراء و المستشارين ببلدية عين زارة تعقد اليوم اجتماعها العادي الثالث .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا