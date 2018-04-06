سيالة يلتقي بباكو نظيره الاذربيجاني .

باكو 06 أبريل 2018 ( وال ) - ضمن سلسلة اللقاءات التى يعقدها وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة بالعاصمة ألاذريبجانية باكو وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري لوزراء خارجية دول حركة عدم الإنحياز في دورتها 18 فقد اجتمع الوزير سيالة مع إلمار محمد ياروف وزير خارجية جمهورية أدريجان .

ووفقا للمكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد بحث الجانبان أوجه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين ، حيث تم استعراض المواضيع ذات الأهتمام المشترك والعمل على تطوير العلاقات بين البلدين و التنسيق في المحافل الدولية .

وأعرب سيالة لنظيره الاذربيجاني عن شكره وتقديره لحفاوة الإستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم كما وجه له الدعوة لزيارة ليبيا .

وحضر الاجتماع من الجانب الليبي كل من صلاح عبود مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية وعمر الزياني مدير إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية و القائم بأعمال السفارة الليبية المكلف في العاصمة باكو قيس البرعصي .



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