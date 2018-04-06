بمشاركة وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني : أعمال مؤتمر مراكش الدولي للعدالة يختتم أعماله بجملة من التوصيات .





مراكش 6 ابريل 2018 ( وال )- اختتم مؤتمر مراكش الدولي للعدالة أعماله

بإصدار المشاركين فيه إعلان مراكش حول استقلال السلطة القضائية وضمان

حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة.

وأكد المؤتمر - الذي شاركت فيه ليبيا بوفد ترأسه وزير العدل بحكومة

الوفاق الوطني السيد " محمد عبد الحميد "- على أهمية استقلال السلطة

القضائية "وضمان تفعيل هذه الاستقلالية في الممارسة والتطبيق باعتبارها

الحصن المنيع لدولة القانون والرافعة الأساسية للتنمية".

ودعا إعلان مراكش إلى إصلاح أنظمة العدالة وتحديث التشريعات حتى تواكب

التطورات التي يعرفها العالم المعاصر وملاءمتها مع الالتزامات الدولية

لاسيما ذات الصلة بحقوق الإنسان من أجل تمكين العدالة من القيام بدورها

الكامل في حماية الحقوق والحريات.

كما أكد أهمية ضمان الاستقلال الإداري والمالي للمجالس العليا للقضاء

وتوسيع مجال العضوية في هذه المجالس من خلال انفتاحها على فعاليات

قانونية وحقوقية.

ودعا إلى تنمية آليات التعاون بين السلطة القضائية وباقي السلطات بما

يخدم مصلحة سير العدالة في احترام لمبدأ فصل السلطات وضرورة توازنها

وتعاونها.

وأكد أهمية تطوير الإدارة القضائية وتقوية حوكمتها من خلال اتخاذ

الإجراءات الكفيلة بضمان حسن إدارتها وتحقيق جودة الخدمات القضائية في

إطار من المسؤولية والشفافية.

وشارك في المؤتمر الذي استمر على مدى ثلاثة أيام وفود قضائية رسمية من

دول أجنبية وعربية من ضمنها ليبيا التي مثلها وفد قضائي رفيع المستوى

برئاسة وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني السيد " محمد عبد الحميد ".



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