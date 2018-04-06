وزيرالتعليم يبحث مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب السبل الكفيلة بتلبية مطالب المعلمين طرابلس 6 ابريل 2018 ( وال )- بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني "عثمان عبد الجليل" مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب " عمر تنتوش",امسالخميس, السبل الكفي



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة التعليم بالعاصمة طرابلس, والذي

ضم عضو لجنة التعليم بمجلس النواب "عزالدين ابوراوي" ووكيل وزارة التعليم

لشؤون التعليم العام " عادل جمعة", ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين

بالوزارة " محمد العتوق" ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية " مصطفى

حمزة".

وأكد الوزير في حديثه خلال اللقاء علي ضرورة التعاون مع مجلس النواب لوضع

مطالب المعلمين موضع التنفيذ بدعم من السلطة التشريعية.

من جانبه أوضح رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب" عمر تنتوش" بأن مجلس

النواب سيصدر قراراً بشأن مطالب المعلمين, وذلك طبقاً لرؤية وزارة

التعليم في تحقيق تلك المطالب والعمل علي تنفيذه وفقاً للإمكانيات

المالية المتاحة.





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