سيالة يعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الابراني .

باكو 6 ابريل 2018 (وال) - عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع وزير الشؤون الخارجية الايراني محمد جواد ظريف جلسة مباحثات وذلك على هامش الدورة 18 للاجتماع الوزاري لمنتصف المدة لحركة عدم الانحياز المنعقدة في اذربيجان .

وجرى خلال الجلسة استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بالاضافة الى مستجدات الاحداث الاقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

كما تم خلال الجلسة طلب دعم المرشح الليبي لرئاسة المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية .

وحضر الجلسة من الجانب الليبي مدير ادارة المنظمات بوزارة الخارجية صلاح عبود ومدير ادارة الشؤون الاسيوية بالوزارة عمر بلعيد .

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