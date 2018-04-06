وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني يبحث مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية ( IFES ) توسيع آفاق التعاون.





طرابلس 6 ابريل 2018 ( وال )- اجتمع وزير التعليم بحكومة الوفاق

الوطني "عثمان عبدالجليل " بالمنظمة الدولية للنظم الانتخابية ( IFES )

بمقر وزارة التعليم بحضور كلاً من مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة

ومدير مكتب التدريب وتطوير التعليم.

وتناول الاجتماع الاتفاق على إعداد المنهج المقترح لتدريس مادة التربية

الوطنية لتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية بالتنسيق مع مركز المناهج

التعليمية والبحوث التربوية .

كما بحث الاجتماع ضرورة تدريب معلمي التربية الوطنية على الأنشطة

التفاعلية التي تتضمنها الدروس بالتنسيق مع مركز التدريب وتطوير التعليم

.إضافة إلى تدريب عدد 150 من معلمي اللغة الانجليزية بالتنسيق مع مركز

التدريب وتطوير التعليم .

وناقش الاجتماع ايضا تدريب كوادر من مركز المناهج على تصميم وتجهيز

الجرافيك خاص بالمناهج الليبية و إعداد مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم

الليبية والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية من أجل توسيع أفق التعاون .



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