سرية نزع الألغام بسرت تنجح في نزع وتفكيك مجموعة من مخلفت الحرب بالمدينة .





سرت 6 ابريل 2018 ( وال )- كشفت سرية نزع الألغام ومخلفات الحرب التابعة

لقوة حماية وتأمين سرت، عن مجموعة من الألغام التي كانت مزروعة داخل

المدينة.

وانطلقت السرية بالتعاون مع فريق التوعية من المخلفات الحربية بالهلال

الأحمر سرت، إلى موقع الألغام بعد ورود بلاغ حول احتمال وجود مخلفات حرب

قد تكون قابلة للانفجار.

وبعد التأكد من وجود المخلفات الحربية، قامت سرية نزع الألغام بنزعها

وتفكيكها ومن تم نقلها إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها، بالتعاون مع

دوريات المرور بمديرية أمن سرت.



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