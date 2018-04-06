رئيس مصلحة المطارات يبحث مع عميد بلدية ترهونة مستجدات إنشاء مطار مدني بالمدينة .





طرابلس 6 ابريل 2018 ( وال )- عقد رئيس مصلحة المطارات " محمد بيت

المال " اجتماعا مع عميد بلدية ترهونة " عياد البي " بمقر المصلحة

لمناقشة مستجدات مشروع إنشاء مطار مدني بمدينة ترهونة وإمكانية مساندة

البلدية من طرف المصلحة في تنفيذ هذا المشروع الاستثماري.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة " حسن جاب

الله " الاتفاق على عقد اجتماع لاحق بحضور الإدارات الفنية بالمصلحة

والمختصين من البلدية للتطرق وبشكل تفصيلي حول الآلية المناسبة للاستثمار

ومراحل تنفيذ المشروع.



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