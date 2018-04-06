لجنة الإشراف على المصائف وتنظيم الشواطئ تواصل أعمال إزالة المباني العشوائية ببلدية صبراته.





صبراته 6 ابريل 2018 ( وال )- تواصل لجنة الإشراف على المصائف وتنظيم

الشواطئ بالمجلس البلدي صبراتة عملية إزالة وتنظيف الشواطئ من المباني

العشوائية.

وأفاد مراسل وكالة الانباء الليبية بالمدينة ان اللجنة تعمل بالتنسيق مع

الحرس البلدي والأجهزة الأمنية بالمدينة على استكمال أعمالها وإزالة كافة

العوائق والمباني العشوائية غير القانونية على شواطئ المدينة بداية من

منطقة الوادي شرقا وحتى تليل غربا.

ويأتي عمل اللجنة ضمن جهود المجلس البلدي صبراتة لتوفير بيئة نظيفة

وملائمة على شواطئ المدينة استعدادا لفصل الصيف.



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