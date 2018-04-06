الحكومة الموريتانية: لم نتسلم أية أموال من ليبيا مقابل تسليم "عبد الله السنوسي " نواكشوط 6 ابريل 2018 ( وال )- نفى وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، " محمد الأمين ولد الشيخ " تسلم بلاده أية أموال من ليبيا مقابل تسليمها مدي



وقال " ولد الشيخ " ـ خلال مؤتمر صحفي ـ إن اتفاق تسليم " السنوسي "

موثق بالصوت والصورة، مضيفا في رده على سؤال يتعلق بنشر وثائق تبين

الاتفاق الذي تم بموجبه تسليم موريتانيا " عبد الله السنوسي " أن

الاتفاق موثق بالصوت والصورة والكتابة.

وأضاف " إن الاتفاق جاء في البداية عن طريق طلب من الحكومة الليبية

للقضاء الموريتاني في إطار اتفاقية التعاون القضائي بين الدول العربية

والتي وقعت عليها موريتانيا وليبيا ، وتلزم الدول بالتعاون في مجال

القضاء، وجاء الطلب من الحكومة الليبية لأن القضاء لديهم في حاجة إلى بعض

الشهادات والأقوال من رجل المخابرات السابق في قضايا منها قضية سيف

الإسلام القذافي وغيرها".

وتابع " وفق الاتفاقية جرى تسليمه بشروط ، الأول منها سلامته الجسدية

والمعنوية ، إضافة إلى احترام كرامته ومعاملته باحترام طبقا لمقتضيات

حقوق الإنسان والتعامل الأخلاقي والحضاري الذي تفرضه الكرامة الإنسانية .

فيما تمثل الشرط الثالث في أن يعاد إلى موريتانيا فور انتهاء السلطات

الليبية من الحاجة إلى أقواله، ولم يشترط في الاتفاق تقديم أي أموال

لموريتانيا مقابل تسليمه.



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