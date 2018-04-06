مركز طبرق الطبي : مشغلات غسيل الكلى الصناعي التي وصلت للمركز لا تكفي إلا لثلاث أشهر.الجمعة ، 06-04-2018 - 15:28:00



طبرق 6 ابريل 2018 ( وال )- قال المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي إن
شحنة من مشغلات غسيل الكلي الصناعي والتي تقدر بحوالي " 6000 " ألاف غسله
قد وصلت إلى المركز .
أوضح المكتب في تصريحات صحفية بأن الشحنة التي وصلت من جهاز الإمداد
الطبي بنغازي لا تكفي إلا لثلاث أشهر مشيراً بأن المشغلات هي من صنع شركة
" ببيراون " بحجم واحد لتر .
وناشد المكتب الإعلامي بالمركز جهاز الإمداد الطبي الاستمرار في توفير
هذه المشغلات بشكل دائم نظراً لأهميتها لمرضي غسيل الكلي الصناعي بمركز
طبرق الطبي .

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