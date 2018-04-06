مركز طبرق الطبي : مشغلات غسيل الكلى الصناعي التي وصلت للمركز لا تكفي إلا لثلاث أشهر.





طبرق 6 ابريل 2018 ( وال )- قال المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي إن

شحنة من مشغلات غسيل الكلي الصناعي والتي تقدر بحوالي " 6000 " ألاف غسله

قد وصلت إلى المركز .

أوضح المكتب في تصريحات صحفية بأن الشحنة التي وصلت من جهاز الإمداد

الطبي بنغازي لا تكفي إلا لثلاث أشهر مشيراً بأن المشغلات هي من صنع شركة

" ببيراون " بحجم واحد لتر .

وناشد المكتب الإعلامي بالمركز جهاز الإمداد الطبي الاستمرار في توفير

هذه المشغلات بشكل دائم نظراً لأهميتها لمرضي غسيل الكلي الصناعي بمركز

طبرق الطبي .



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