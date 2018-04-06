سيالة يبحث مع وزيرة الخارجية في الهند العلاقات الثنائية وسبل تطويرها .الجمعة ، 06-04-2018 - 15:19:00

سيالة يبحث مع وزيرة الخارجية في الهند العلاقات الثنائية وسبل تطويرها .باكو6 ابريل 2018 (وال) - بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع وزيرة الخارجية في الهند سوشما سواراج في العاصمة باكو على هامش المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين .
واشاد سيالة خلا الاجتماع بتميز العلاقات التي تربط ليبيا والهند في المجالات كافة .
وقدم السيد الوزير شكره وتقديره للسيدة سوشما على الاذن للعمالة الهندية للعودة الى ليبيا للعمل مع شركات القطاع العام ،وباعادة النظر في تطوير القرار ليشمل العمل مع القطاع الخاص .
وعبر سيالة عن تقديره للدور الذي تلعبه الهند في حركة عدم الانحياز باعتبارها من الدول الاوائل المؤسسة للحركة من خلال الزعيم جوهر لال نهرو في مؤتمر باندوج في العام 1955 .

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