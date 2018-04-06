سيالة يجتمع في اذربيجان مع وزير الخارجية التركي

باكو 6 ابريل 2018 (وال) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة على هامش الاجتماع الوزاري لمنتصف المدة لحركة عدم الانحياز المنعقد في اربيجان الجمعة مع وزير الخارجية التركي مولود شاووش .

وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتسهيل منح تاشيرات الدخول للمواطنين الليبيين الى تركيا .

واكد وزير الخارجية التركي بان بلاده ستسرع في منح التاشيرات للاعمار المحددة واعفاء الاعمار الاخرى كتطبيق مؤقت يتم بعدها العودة لتطبيق الاعفاء المتبادل .

وتم خلال الاجتماع بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بالاضافة الى التعاون الثنائي في مجالات الاقتصادوالتجارة وحركة البناء والتعمير .

(وال)