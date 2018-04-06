البنك الإسلامي للتنمية يطلق صندوقا بقيمه 500 مليون دولار أمريكي لدعم الابتكار في مجال التكنولوجيا.





تونس 6 ابريل 2018 ( وال )-أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يوم امس

الخميس أنها قد أقامت صندوقا للابتكار بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لدعم

مبادرات العلوم والتكنولوجيا في الدول الأعضاء فيها حيث سيوفر الصندوق

التحويلي فرص السوق والتمويل للمبتكرين في الدول النامية.

وقال رئيس المجموعة بندر حجار خلال حديثه في الاجتماع السنوي الـ43

لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في العاصمة التونسية "إن البنك الإسلامي

للتنمية يفهم أن الناس الذين يعيشون في العالم النامي يحتاجون إلى أكثر

من مجرد منح التمويل وإنهم بحاجة إلى حلول مستدامة لمساعدتهم على بناء

طريقهم الخاص للتخلص من الفقر."

وأعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أيضا إنشاء مجلسين رفيعي المستوى

لتوجيه استراتيجية البنك والمساعدة في مراجعة طلبات التمويل.

ودعت المجموعة دولها الأعضاء الـ57 إلى تحديد المزيد من الموارد من أجل

تلبية احتياجاتها التنموية .