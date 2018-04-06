اختتام فعاليات المسابقة الثالثة لحفظ القرآن الكريم على مستوى كليات جامعة الزيتونة بترهونة .







ترهونه 06 أبريل 2018 ( وال ) - اختتمت الخميس بمدرج كلية

القانون بجامعة الزيتونة بترهونة فعاليات المسابقة الثالثة لحفظ القرآن

الكريم على مستوى كليات الجامعة بمشاركة أكثر من 60 طالب وطالبة .

وشهد حفل أختتام هذه المسابقة التي نظمت من قبل ادارة النشاط الطلابي

بالجامعة تحت شعار " ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) تكريم الطلبة

الفائزين والمتحصلين على التراتيب الثلاثة الاولى من كل جانب .

وكانت النتائج على النحو التالي الجانب الاول حفظ القرآن الكريم كاملا

وتحصل على الترتيب الاول الطالب " عبدالسيد حسن عبدالنبي " وتحصل على

الترتيب الثاني الطالب " أحمد صالح الحويج " وتحصل على الترتيب الثالث

الطالبة " خولة مفتاح سعيد " .

وفي الجانب الثاني في حفظ نصف القرآن الكريم تحصل الطالب "عبدالغني محمد

معتوق "على الترتيب الاول ، والترتيب الثاني تحصل عليه الطالب "محمد

عزالدين صالح " والترتيب الثالث للطالب " الطاهر محمد الطاهر" .

أما نتائج الجانب الثالث لحفظ الربع الاخير من القرآن الكريم فجاء في

الترتيب الاول الطالب " انس محمد مفتاح " الترتيب الثاني " رتاج جماعة

محمد" ، و الترتيب الثالث الطالبة " مروة علي عمران " في حين كانت نتائج

الجانب الرابع لحفظ الجزء الاخير من القرآن الكريم كالتالى :الترتيب

الاول للطالبة "صفاء ميلاد رمضان" ، و الترتيب الثاني للطالبة " تهاني

مصباح علي " ، والترتيب الثالث للطالبة " دنيا محمد العزم عمر" .

وحضر حفل تكريم الفائزين عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيأة التدريس

بالكليات ،ومدير ادارة النشاط الطلابي بالجامعة ، والطلبة المشاركين

وأولياء امور الطلبة وجمعا من اهالي ترهونه .



( وال )