اختتام فعاليات المسابقة الثالثة لحفظ القرآن الكريم على مستوى كليات جامعة الزيتونة بترهونة .الجمعة ، 06-04-2018 - 12:36:00




ترهونه 06 أبريل 2018 ( وال ) - اختتمت الخميس بمدرج كلية
القانون بجامعة الزيتونة بترهونة فعاليات المسابقة الثالثة لحفظ القرآن
الكريم على مستوى كليات الجامعة بمشاركة أكثر من 60 طالب وطالبة .
وشهد حفل أختتام هذه المسابقة التي نظمت من قبل ادارة النشاط الطلابي
بالجامعة تحت شعار " ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) تكريم الطلبة
الفائزين والمتحصلين على التراتيب الثلاثة الاولى من كل جانب .
وكانت النتائج على النحو التالي الجانب الاول حفظ القرآن الكريم كاملا
وتحصل على الترتيب الاول الطالب " عبدالسيد حسن عبدالنبي " وتحصل على
الترتيب الثاني الطالب " أحمد صالح الحويج " وتحصل على الترتيب الثالث
الطالبة " خولة مفتاح سعيد " .
وفي الجانب الثاني في حفظ نصف القرآن الكريم تحصل الطالب "عبدالغني محمد
معتوق "على الترتيب الاول ، والترتيب الثاني تحصل عليه الطالب "محمد
عزالدين صالح " والترتيب الثالث للطالب " الطاهر محمد الطاهر" .
أما نتائج الجانب الثالث لحفظ الربع الاخير من القرآن الكريم فجاء في
الترتيب الاول الطالب " انس محمد مفتاح " الترتيب الثاني " رتاج جماعة
محمد" ، و الترتيب الثالث الطالبة " مروة علي عمران " في حين كانت نتائج
الجانب الرابع لحفظ الجزء الاخير من القرآن الكريم كالتالى :الترتيب
الاول للطالبة "صفاء ميلاد رمضان" ، و الترتيب الثاني للطالبة " تهاني
مصباح علي " ، والترتيب الثالث للطالبة " دنيا محمد العزم عمر" .
وحضر حفل تكريم الفائزين عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيأة التدريس
بالكليات ،ومدير ادارة النشاط الطلابي بالجامعة ، والطلبة المشاركين
وأولياء امور الطلبة وجمعا من اهالي ترهونه .

( وال )

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