قطاع السياحة الليبي والفرص الواعدة .





طرابلس 06 أبريل 2018 ( وال ) - أكدت الهيأة العامة للسياحة

إنه من المتوقع أن يتصدر قطاع السياحة الليبي قائمة مصادر الدخل الوطني،

خلال السنوات القليلة القادمة .

وأشارت الهيأة في هذا الصدد إلى اهتمامات رؤوس الاموال المحلية والاجنبية

للاستثمار في القطاع السياحي الليبي ، نظراً لما تزخر به البلاد من موقع

جغرافي يطل على منطقة حوض البحر المتوسط ، وعلى خلفية الصحراء الكبرى،

إلى جانب الموارد التاريخية من مدن أثرية، والتراث الطبيعي من جبال

وصحارى وشواطئ ومناخ معتدل.

وأكدت أن كل هذه المعطيات سوف تسهم وبشكل كبير في استقطاب أكبر

الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في قطاع السياحة.

وقالت الهيأة إن الأوليات باتت تتطلب ، استئناف دورة العمل والبناء

للمشاريع السياحية المتوقفة لمدة طويلة ، والتي يصل عددها 58 مشروعاً

سياحياً ، والعمل على عودة ليبيا إلى الساحة الدولية .

وتشمل المشاريع السياحية، إنشاء الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية،

فضلاً عن وإدارة المرافق السياحية وإنشاء المرافق الترفيهية وقوارب

النزهة، وإنشاء الشقق والبيوت السياحية.

( وال )